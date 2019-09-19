19.09.2019 10:09

На Салтовке легковушка протаранила припаркованные автомобили (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.



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Столкновение произошла 18 сентября около 23:30 на Салтовском шоссе, 244.



По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Peugeot. От удара «француза» отбросило на припаркованный далее автомобиль KIA.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.