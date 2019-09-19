На Салтовке легковушка протаранила припаркованные автомобили (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.
Столкновение произошла 18 сентября около 23:30 на Салтовском шоссе, 244.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Peugeot. От удара «француза» отбросило на припаркованный далее автомобиль KIA.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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