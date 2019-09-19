19.09.2019 10:29

Огонь оставил без жилья четыре семьи (ФОТО)

В Первомайском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме барачного типа.



// ГСЧС

Около трез часов ночи 18 сентября спасателей вызвали на пожар в одноэтажном доме барачного типа на 4 квартиры в селе Красное.



На тушение выехали два отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и добровольная пожарная команда местного фермерского хозяйства.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия на всей площади дома в 100 кв.м.



Жильцы дома успели самостоятельно покинуть горящий дом. Погибших и пострадавших нет

К половине четвертого утра пожарные 03:30 локализовали огонь. До 7:40 спасатели разбирали завалы и проливали отдельные очаги горения.

Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.