Огонь оставил без жилья четыре семьи (ФОТО)

В Первомайском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме барачного типа.
Около трез часов ночи 18 сентября спасателей вызвали на пожар в одноэтажном доме барачного типа на 4 квартиры в селе Красное.
На тушение выехали два отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и добровольная пожарная команда местного фермерского хозяйства.
К моменту прибытия пожарных огонь охватил деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия на всей площади дома в 100 кв.м.
Жильцы дома успели самостоятельно покинуть горящий дом. Погибших и пострадавших нет
К половине четвертого утра пожарные 03:30 локализовали огонь. До 7:40 спасатели разбирали завалы и проливали отдельные очаги горения.
Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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