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19.09.2019  10:29   

Огонь оставил без жилья четыре семьи (ФОТО)

В Первомайском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме барачного типа.


// ГСЧС

Около трез часов ночи 18 сентября спасателей вызвали на пожар в одноэтажном доме барачного типа на 4 квартиры в селе Красное.

На тушение выехали два отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и добровольная пожарная команда местного фермерского хозяйства.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия на всей площади дома в 100 кв.м.

Жильцы дома успели самостоятельно покинуть горящий дом. Погибших и пострадавших нет

К половине четвертого утра пожарные 03:30 локализовали огонь. До 7:40 спасатели разбирали завалы и проливали отдельные очаги горения.

Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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