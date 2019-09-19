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19.09.2019  10:49   

Возле 18-й больницы – тройное ДТП

18 сентября около 18:45 патрульным сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице .Краснодарской, 88.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили Daewoo, Toyota и Nissan.

В результате аварии в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Daewoo.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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