Возле 18-й больницы – тройное ДТП

18 сентября около 18:45 патрульным сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице .Краснодарской, 88.
Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили Daewoo, Toyota и Nissan.
В результате аварии в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Daewoo.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: