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19.09.2019  11:31   

Браконьеры выловили 70 кг рыбы и 5 кг раков (ФОТО)

Рыбные патрульные Харьковщины задержали очередных нарушителей.


// khr.darg.gov.ua

17 сентября Харьковский рыбоохранный патруль совершил рыбоохранный рейд на водоемах Краснокутского и Валковского районов Харьковской области.

Около 7:00 обнаружен житель с. Огородное, что в Краснокутском районе, который ловил рібу двумя запрещенными лесковыми сетками. Нарушитель на резиновой лодке выловил 34 толстолобика общим весом 70 кг. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составляют 8670 грн.

Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения. Запрещенное орудие лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Далее рейдовая группа зафиксировала еще одно нарушение неподалеку с. Водяная Балка Валковского района. Местный житель, используя 40 раколовок, ловил раков в запретный период. У гражданина изъято 152 раков. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 5 кг. Нанесен ущерб в размере 3876 грн.

Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами рыбоохранного патруля. Админдело по ч. 4 ст. 85 КУоАП направлено в Валковский районный суд Харьковской области для привлечения лица к ответственности.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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