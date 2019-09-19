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19.09.2019  14:01   

Кровавая расправа в автомобиле: пассажир, зарезал водителя на глазах у свидетелей, получил 10 лет за решеткой

Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова 51-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).


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По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Напомним, убийство произошло 11 февраля этого года на ул. Вокзальной в Харькове.
 
В тот день осужденный попросил знакомого, который зарабатывал частным извозом, подвезти его по делам. По дороге между мужчинами возник конфликт. Водитель якобы негативно высказался в адрес экс-супруги пассажира. Мужчину это возмутило. Он набросился на товарища с ножом и нанес два удара в шею и грудь.
 
Истекая кровью, пострадавший пытался выйти из автомобиля, однако злоумышленник удерживал его за рукав куртки. Когда водителю все же удалось освободиться, он только успел позвать на помощь и упал без сознания. Нападающий тем временем скрылся.
 
Все события происходили на глазах у прохожих, которые сразу же вызвали милицию и медиков. Однако спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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