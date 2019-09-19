Главная Новости Криминал и происшествия От каннабиса до экстази: пойман закладчик с запасом наркоты (ФОТО)
19.09.2019  15:44   

От каннабиса до экстази: пойман закладчик с запасом наркоты (ФОТО)

Парень запасся 1000 доз амфетамина, 150 дозами каннабиса и почти сотней таблеток экстази.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 сентября сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры провели санкционированный обыск в квартире 25-летнего безработного харьковчанина.
 
По месту жительства мужчины копы изъяли около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази.
 
Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
 
Установлено, что данный человек «работал закладчиком» на интернет-магазин, который сбывала на территории города Харькова наркотические средства путем «закладок».
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркота, закладчик, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Криминал и происшествия Запасливый наркоша хранил 3 килограмма конопли (ФОТО) 15.05 Криминал и происшествия В центре Харькова поймали двух закладчиков наркоты (ФОТО) 23.04 Криминал и происшествия Знаменитый харьковский «пограничник» Тайсон обнаружил груз в теле наркокурьера
 
 

Видео

Обрано міру запобіжного заходу трьом чоловікам, які напали на поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 