19.09.2019 15:44

От каннабиса до экстази: пойман закладчик с запасом наркоты (ФОТО)

Парень запасся 1000 доз амфетамина, 150 дозами каннабиса и почти сотней таблеток экстази.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 сентября сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры провели санкционированный обыск в квартире 25-летнего безработного харьковчанина.

По месту жительства мужчины копы изъяли около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что данный человек «работал закладчиком» на интернет-магазин, который сбывала на территории города Харькова наркотические средства путем «закладок».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.