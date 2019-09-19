19.09.2019 16:11

На Новых Домах и Салтовке - падение трех деревьев

Одно дерево упало вчера, 18 сентября, из-за сильного ветра на объекте зеленого хозяйства и два – на придомовых территориях.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, на придомовых территориях упало два дерева - на ул. Рыбалко, 38 и Салтовскому шоссе, 114. Сегодня их распилят и вывезут.

В Департаменте коммунального хозяйства отметили, что большая ветка упала вдоль дороги в районе ул. Героев Труда, 32, а дерево - на перекрестке пр. Гагарина и Мерефянского шоссе в сторону аэропорта. Его распилили и вскоре вывезут.