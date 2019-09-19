Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах и Салтовке - падение трех деревьев
19.09.2019  16:11   

На Новых Домах и Салтовке - падение трех деревьев

Одно дерево упало вчера, 18 сентября, из-за сильного ветра на объекте зеленого хозяйства и два – на придомовых территориях.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, на придомовых территориях упало два дерева - на ул. Рыбалко, 38 и Салтовскому шоссе, 114. Сегодня их распилят и вывезут.
 
В Департаменте коммунального хозяйства отметили, что большая ветка упала вдоль дороги в районе ул. Героев Труда, 32, а дерево - на перекрестке пр. Гагарина и Мерефянского шоссе в сторону аэропорта. Его распилили и вскоре вывезут. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  упало дерево, ветер, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Медицина Трагедия на базе Старого Салтова: медики сообщили о состоянии мужчины 28.06 Криминал и происшествия В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке (Обновлено, ФОТО) 19.07 Криминал и происшествия На Харьковщине юноша погиб от удара молнии, мужчину привалило деревом
 
 

Видео

Обрано міру запобіжного заходу трьом чоловікам, які напали на поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 