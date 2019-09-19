19.09.2019 17:19

Наркомания среди харьковских школьников: борьба с проблемой продолжается

Открытое заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоялось сегодня, 19 сентября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, представители профильных департаментов, Главного управления Национальной полиции, а также руководители и представители общественных организаций, которые занимаются помощью, поддержкой и реабилитацией наркозависимых.

Вице-мэр напомнила, что в городе принята Комплексная программа по противодействию распространению наркомании и снижению вреда от употребления психоактивных веществ в г. Харькове «Чистый город» на 2019-2020 годы. Главная ее цель – с помощью проведения разноплановых профилактических мероприятий, в первую очередь в кругу школьников, создать в Харькове условия для сокращения масштабов употребления наркотиков и формирования негативного к ним отношения среди молодежи. Ключевыми моментами программы являются пропаганда здорового образа жизни, а также содействие в социально-психологической реабилитации людей, употребляющих наркотики.

«Все вы обратили внимание, что в городе появились билборды, на которых размещен посыл «Харьков – против наркотиков!». Это один из брендов нашего города, который демонстрирует философию городской власти и нашу реакцию на проблему, которая существует в Харькове. Мы просим харьковчан не разрушать свою жизнь!» - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

В ходе заседания главный специалист Департамента образования Ирина Тарасенко сообщила, что масштабная профилактическая работа по предотвращению наркомании проводится сегодня в учреждениях образования. В частности, со школьниками, педагогами и родителями работают специалисты, проводятся тренинги и лекции о вреде наркотиков, среди учащихся проходят медосмотры, где врачи стараются выявлять подобные проблемы. Также к этой работе активно привлекаются общественные организации.

«В частности, в школах Индустриального района провели пилотный проект по авторской комплексной программе «Здоровый образ жизни и первичная профилактика употребления психоактивных веществ, интернет-зависимости среди детей и родителей». И у нас уже есть позитивные отзывы об этих мероприятиях», - отметила Ирина Тарасенко.

При этом она подчеркнула, что в новом учебном году в городе работают более 2,5 тыс. разнопрофильных кружков и секций, где школьники могут с пользой проводить свой досуг.

В то же время врач-нарколог Екатерина Чуева акцентировала внимание членов совета на том, что сегодня проблема наркомании распространена не среди старшеклассников, а среди детей более раннего возраста - 11-13 лет.

«И главная беда в том, что родители категорически отказываются осознавать, что у их детей есть зависимость. Зачастую о таких фактах мы узнаем, когда ребенок попадает в больницу с токсикологическим отравлением», - отметила Екатерина Чуева.

В ходе заседания представители общественных организаций - партнеров городского социального проекта «Единая социальная сеть» представили свои проекты по популяризации здорового образа жизни и профилактике негативных явлений. В их числе – создание в Очакове антинаркотического лагеря для реабилитации детей, страдающих наркотической зависимостью, проведение всеукраинского антинаркотического форума, который состоялся в 2019 году в Коблево и собрал более 250 единомышленников, борющихся с этим негативным явлением.