19.09.2019 18:19

В харьковской тюрьме проверяли готовность к борьбе с бунтом (ФОТО)

В 4-й колонии проведены учения персонала.



facebook.com

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 17 сентября 2019 в Харьковской исправительной колонии №43 проведена учебная тренировка с личным составом группы быстрого реагирования.

В ходе учебной тренировки личный состав получал новые и совершенствовал уже полученные знания и навыки с приемами работы со специальными средствами, отработаны строевые приемы, а также тактика работы группы во время условной чрезвычайной ситуации.

По результатам обучения персонал учреждения с поставленными задачами справился на оценку «хорошо».

Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Дмитрий Фендриков, тренировка проведена на должном уровне, однако отметил необходимость постоянного совершенствования отработки слаженности совместных действий при чрезвычайных обстоятельствах.