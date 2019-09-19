19.09.2019 17:31

Закурил – и чуть не умер: мужчину спасли соседи

В Кегичевском районе в результате неосторожности при курении едва не погиб человек.



// ГСЧС

19 сентября в 6:59 спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Калиновой, 10 в поселке Кегичевка Харьковской области.



К месту происшествия прибыл дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

На тот момент соседи уже самостоятельно потушили огонь. Огонь повредил домашние вещи и мебель в жилой комнате квартиры на втором этаже. Площадь пожара составляла около 12 кв.м.

В результате происшествия 53-летний хозяин дома получил ожоги тела.



Вероятной причиной пожара стала собственная неосторожность пострадавшего во время курения.