Закурил – и чуть не умер: мужчину спасли соседи

В Кегичевском районе в результате неосторожности при курении едва не погиб человек.
19 сентября в 6:59 спасателям сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Калиновой, 10 в поселке Кегичевка Харьковской области.
К месту происшествия прибыл дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
На тот момент соседи уже самостоятельно потушили огонь. Огонь повредил домашние вещи и мебель в жилой комнате квартиры на втором этаже. Площадь пожара составляла около 12 кв.м.
В результате происшествия 53-летний хозяин дома получил ожоги тела.
Вероятной причиной пожара стала собственная неосторожность пострадавшего во время курения.
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