19.09.2019 19:51

В Харькове создали чат-бот для блокировки интернет-ресурсов по продаже наркотиков

Презентация чат-бота, с помощью которого пользователи социальной сети «Telegram» смогут блокировать интернет-магазины, продающие наркотики, состоялась сегодня, 19 сентября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках заседания Координационного совета по предупреждению наркомании.

Декан факультета №4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков отметил, что эта программа разработана специалистами киберполиции для сети «Telegram», поскольку 90% продаж наркотических веществ осуществляется именно через этот интернет-канал, объясняя это тем, что он оснащен системой шифрования.

«Разработана программа, где прописаны алгоритмы, позволяющие работать с нарко-адресами, их архивировать, систематизировать и анализировать, что необходимо для работы с ними правоохранительных органов», - сообщил Вячеслав Марков.

Как пояснил старший преподаватель каферды информационных технологий и кибербезопасности Алексей Рвачев, благодаря чат-боту любой пользователь может пожаловаться администрации канала на аккаунт, с которого осуществляется нарко-спам. Зайти на страницу Телеграмм-канала можно по ссылке. Информация о продаже наркотиков передается на условиях анонимности.

«Пользователи сети могут зарегистрироваться в этой программе в качестве активистов. После этого бот будет присылать ему нарко-адреса, на которые уже пожаловались другие пользователи, чтобы вы тоже их отметили и таким образом помогли заблокировать. Также в программе есть кнопка «Добавить магазин», нажав которую можно пожаловаться на другой интернет-ресурс, где распространяются наркотики», - объяснил Алексей Рвачев действие чат-бота.

Также специалисты отметили, что с начала текущего года сотрудники Национальной полиции зафиксировали в Украине 255 фактов реализации наркотических веществ через интернет, к ответственности привлечены 93 наркодилера.