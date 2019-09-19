Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на улице Барабашова - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2019  18:36   

ДТП: на улице Барабашова - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно сообщениям, водитель - неадекватен.


//t.me
Как сообщают социальные сети, на ул. Барабашова - перевертыш.
 
За рулём был парень.
 
По предварительной инофрмации он жив и не посрадал.
 
Очевидцы говорят, что он был в неадекватном состоянии.
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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