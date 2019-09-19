19.09.2019 18:36

ДТП: на улице Барабашова - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно сообщениям, водитель - неадекватен.



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За рулём был парень.

По предварительной инофрмации он жив и не посрадал.

Очевидцы говорят, что он был в неадекватном состоянии.