19.09.2019 19:16

Мужчина завел конопляную плантацию в несколько сотен кустов (ФОТО)

Под Харьковом задержан любитель выращивать травку.



hk.npu.gov.ua

Как рассказал начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко, обнаружили запрещенные растения у 56-летнего жителя города Мерефа сотрудники сектора криминальной полиции и следователи в ходе санкционированного обыска в рамках расследования уголовного производства.

На месте происшествия полицейские изъяли 380 кустов свежих растений конопли, а также кусты растительного происхождения в сухом и измельченном состоянии.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч. 1 в. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По санкциям статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.