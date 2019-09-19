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19.09.2019  19:16   

Мужчина завел конопляную плантацию в несколько сотен кустов (ФОТО)

Под Харьковом задержан любитель выращивать травку.


hk.npu.gov.ua
Как рассказал начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко, обнаружили запрещенные растения у 56-летнего жителя города Мерефа сотрудники сектора криминальной полиции и следователи в ходе санкционированного обыска в рамках расследования уголовного производства.
 
На месте происшествия полицейские изъяли 380 кустов свежих растений конопли, а также кусты растительного происхождения в сухом и измельченном состоянии.
 
Изъятое направлено на экспертное исследование.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч. 1 в. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
По санкциям статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  конопля, наркота, харьков, мерефа
 
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