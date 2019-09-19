19.09.2019 19:49

Смертельное ДТП: на Рогани сбили пешехода (ВИДЕО)

Как сообщает один из Телеграмм-каналов, мужчина погиб.



//t.me/xtzevskie

Как сообщают соцсети, на Окружной в Рогани сбит мужчина.

Харьковчани перебегал дорогу.

Автомобиль Нива шел на обгон и сбил его.

Пока подробностей больше нет.

Согласно другому сообщению, в аварии пострадал дедушка.

По информации этого источника, мужчина погиб.