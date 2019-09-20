Смертельное ДТП на Рогани: подробности

Сообщение об аварии на улице Сергея Грицевца поступило в полицию 19 сентября в 19:05.
Полицейские предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля «Chevrolet» двигался на зеленый сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
От полученных травм 45-летний гражданин умер до приезда скорой медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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