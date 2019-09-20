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20.09.2019  08:14   

Смертельное ДТП на Рогани: подробности

Сообщение об аварии на улице Сергея Грицевца поступило в полицию 19 сентября в 19:05.


// Нацполиция

Полицейские предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля «Chevrolet» двигался на зеленый сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм 45-летний гражданин умер до приезда скорой медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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