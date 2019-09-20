Перед Караваном – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 19 сентября около 17:30 на улице Героев труда, 7.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.1 и 2.3.б ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet и автомобилем ЗАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Lada Kalina патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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