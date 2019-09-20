Полиция искала бомбы в ХНУ и облсовете

Информация о заминировании харьковского вуза и госучреждения оказалась ложной.
Сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении на площади Свободы и здания органа местного самоуправления на улице Сумской поступила в полицию 19 сентября.
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Киевского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Всего эксперты осмотрели 25000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 150 человек.
В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: