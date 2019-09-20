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20.09.2019  09:21   

Полиция искала бомбы в ХНУ и облсовете

Информация о заминировании харьковского вуза и госучреждения оказалась ложной.


// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении на площади Свободы и здания органа местного самоуправления на улице Сумской поступила в полицию 19 сентября.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Киевского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 25000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 150 человек.

В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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