20.09.2019 09:21

Полиция искала бомбы в ХНУ и облсовете

Информация о заминировании харьковского вуза и госучреждения оказалась ложной.



// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении на площади Свободы и здания органа местного самоуправления на улице Сумской поступила в полицию 19 сентября.



По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Киевского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 25000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 150 человек.



В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.