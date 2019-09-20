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20.09.2019  09:40   

ДТП на Деревянко: автомобиль отлетел в столб (ФОТО)

1 сентября около 10:30 патрульным сообщили о ДТП на ул.Деревянко, 58.

Участниками ДТП стали автомобили Audi и ЗАЗ Lanos.

В результате столкновения в больницу госпитализировали водителя автомобиля Audi.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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