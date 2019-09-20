ДТП на Деревянко: автомобиль отлетел в столб (ФОТО)

1 сентября около 10:30 патрульным сообщили о ДТП на ул.Деревянко, 58.
Участниками ДТП стали автомобили Audi и ЗАЗ Lanos.
В результате столкновения в больницу госпитализировали водителя автомобиля Audi.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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