Харьковский предприниматель обокрал государство почти на полмиллиона гривен

Районной больнице дорого обошлась установка металлопластиковых дверей и окон.
Правоохранители разоблачили преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств в крупных размерах.
Следствием установлено, что при проведении капитального ремонта зданий одной из районных больниц Харьковщины должностные лица частного предприятия умышленно завышали цену на изготовление и установку металлопластиковых дверей и окон. В официальные документы вносились заведомо ложные сведения, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 492 000 гривен.
Директору частного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи проверяют причастность других лиц к указанному преступлению. Досудебное расследование продолжается.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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