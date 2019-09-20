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20.09.2019  10:12   

Харьковский предприниматель обокрал государство почти на полмиллиона гривен

Районной больнице дорого обошлась установка металлопластиковых дверей и окон.


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Правоохранители разоблачили преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств в крупных размерах.

Следствием установлено, что при проведении капитального ремонта зданий одной из районных больниц Харьковщины должностные лица частного предприятия умышленно завышали цену на изготовление и установку металлопластиковых дверей и окон. В официальные документы вносились заведомо ложные сведения, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 492 000 гривен.

Директору частного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи проверяют причастность других лиц к указанному преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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