20.09.2019 10:12

Харьковский предприниматель обокрал государство почти на полмиллиона гривен

Районной больнице дорого обошлась установка металлопластиковых дверей и окон.



// Facebook

Правоохранители разоблачили преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств в крупных размерах.

Следствием установлено, что при проведении капитального ремонта зданий одной из районных больниц Харьковщины должностные лица частного предприятия умышленно завышали цену на изготовление и установку металлопластиковых дверей и окон. В официальные документы вносились заведомо ложные сведения, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 492 000 гривен.



Директору частного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи проверяют причастность других лиц к указанному преступлению. Досудебное расследование продолжается.