20.09.2019 14:13

В харьковском вузе задержан взяточник (ФОТО, Обновлено)

Мужчина требовал с иностранки 1 000 долларов за закрытие академзадолженности.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура № 2 совместно с сотрудниками УСБУ в области и следователями полиции уличили в получении неправомерной выгоды директора центра по работе с иностранными учащимися одного из высших учебных заведений Харькова.

«Как установило следствие, 26-летний сотрудник университета получил от студентки из Марокко 1 тыс. долл. Четверокурсница не сдала сессию и должна была быть отчислена из вуза. Директор центра за денежное вознаграждение обещал девушке закрыть академическую задолженность и не принимать мер по ее отчисления и последующей депортации из страны », - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков. По предварительным данным, педагог действовал через посредника - 26-летнего гражданина Ирака. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 на территории университета проведении обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства, полученные фигурантами в результате совершения уголовного преступления, а также отдельные документы. Сотрудник университета и его посредника задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении, а также об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщило ГУ Нацполиции, правоохранители установили, что директор центра по иностранным студентам одного из харьковских вузов организовал противоправную схему получения взяток с иностранных студентов заведения.

От студентки он требовал тысячу долларов за закрытие академической задолженности и неотчисление из учебного заведения. Он действовал вместе с посредником - иностранным гражданином.

После получения второй части взятки в размере 500 долларов США, правоохранители задержали чиновника в его рабочем кабинете вместе с посредником согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время проведения следственных розыскных действий деньги были изъяты.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении обоим мужчинам о подозрении в совершении вышеуказанного преступления и избрании в отношении них меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.