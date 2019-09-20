20.09.2019 15:01

Среди ночи у 72-летнего мужчины выманили 22 тысячи долларов

Харьковчанин отдал незнакомцу деньги за непривлечение сына к уголовной ответственности.



// Facebook

72-летнему жителю Новобаварского района 19 сентября в 2:35 на мобильный телефон позвонил неизвестный. Злоумышленник рассказал, что сын мужчины попал в ДТП и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.



Через несколько минут в квартиру к пенсионеру пришел мужчина, которому он отдал 22 тысячи долларов США.

Как оказалось, мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Сейчас полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника и его задержания.



Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители в очередной раз предупреждают: если вы получили подобный звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Нередко мошенники звонят именно ночью - помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях. Не поддавайтесь эмоциям и ни в коем случае не впадайте в панику и не спешите выполнять условия аферистов.



Попробуйте проверить информацию, сразу звоните тому, кто «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут быть рядом и подтвердить или опровергнуть то, что случилось.