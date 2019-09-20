20.09.2019 15:19

ДТП: столкнулся с авто и въехал в дом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП под Харьковом.



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ГУ Нацполиции сообщает, что авария произошла 19 сентября около 11:20 в Краснограде.

В результате ДТП никто из граждан не пострадал, машины получили механические повреждения.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники полиции установили, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автмобилем Kia и в дальнейшем въехал в дом.

Речь о резонансной аварии с участием главы Красноградской райгосадминистраци Евгения Третьякова.

Информация зарегистрирована в Красноградском отделе полиции.

Полицейские составили административный протокол в отношении водителя автомобиля «Mercedes» по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили его на рассмотрение в суд.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.