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20.09.2019  16:16   

Изнасилование мальчика: следствие определило подозреваемого (ФОТО)

Чтобы принять решение правоохранителям понадобилось почти полгода.


//112.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, полиция спустя пять месяцев определилась с подозреваемым в деле о попытке изнасилования ребенка. 
 
Напомним, 4 апреля к стражам порядка обратилась жительница Песочина и рассказала, что трое учеников местной школы надругались над ее сыном.
 
По словам женщины, парни заманили детей в заброшенное здание (на фото), после чего угрожали младшему из них и пытались совершить действия сексуального характера.
 
Тогда силовики установили личности предполагаемых фигурантов и открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование малолетнего").
 
Однако вскоре в пресс-службе областного управления полиции заявили, что якобы мать пострадавшего малыша написала заявление с просьбой прекратить расследование.
 
В "главке" ссылались на слова женщины о том, что мальчик "все придумал".
 
Впрочем, эту версию журналистам NewsRoom опровергли местные жители, хотя сама заявительница общаться отказалась.
 
Как нам стало известно сегодня, 1 сентября полицейские объявили одному из подростков подозрение по статьям 15, 152 УК Украины ("попытка изнасилования малолетнего").
 
В каком статусе проходят двое других участников инцидента сейчас выясняется.
 
Фото NewsRoom
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  изнасилование мальчика, преступление, харьков
 
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