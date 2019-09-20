20.09.2019 16:16
Изнасилование мальчика: следствие определило подозреваемого (ФОТО)
Чтобы принять решение правоохранителям понадобилось почти полгода.
//112.ua
Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков, полиция спустя пять месяцев определилась с подозреваемым в деле о попытке изнасилования ребенка.
По словам женщины, парни заманили детей в заброшенное здание (на фото), после чего угрожали младшему из них и пытались совершить действия сексуального характера.
Тогда силовики установили личности предполагаемых фигурантов и открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование малолетнего").
Однако вскоре в пресс-службе областного управления полиции заявили, что якобы мать пострадавшего малыша написала заявление с просьбой прекратить расследование.
В "главке" ссылались на слова женщины о том, что мальчик "все придумал".
Впрочем, эту версию журналистам NewsRoom опровергли местные жители, хотя сама заявительница общаться отказалась.
Как нам стало известно сегодня, 1 сентября полицейские объявили одному из подростков подозрение по статьям 15, 152 УК Украины ("попытка изнасилования малолетнего").
В каком статусе проходят двое других участников инцидента сейчас выясняется.
Фото NewsRoom