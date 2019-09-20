20.09.2019 16:16

Изнасилование мальчика: следствие определило подозреваемого (ФОТО)

Чтобы принять решение правоохранителям понадобилось почти полгода.



//112.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, полиция спустя пять месяцев определилась с подозреваемым в деле о попытке изнасилования ребенка.

Напомним, 4 апреля к стражам порядка обратилась жительница Песочина и рассказала, что трое учеников местной школы надругались над ее сыном.

По словам женщины, парни заманили детей в заброшенное здание (на фото), после чего угрожали младшему из них и пытались совершить действия сексуального характера.

Тогда силовики установили личности предполагаемых фигурантов и открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование малолетнего").

Однако вскоре в пресс-службе областного управления полиции заявили, что якобы мать пострадавшего малыша написала заявление с просьбой прекратить расследование.

В "главке" ссылались на слова женщины о том, что мальчик "все придумал".

Впрочем, эту версию журналистам NewsRoom опровергли местные жители, хотя сама заявительница общаться отказалась.

Как нам стало известно сегодня, 1 сентября полицейские объявили одному из подростков подозрение по статьям 15, 152 УК Украины ("попытка изнасилования малолетнего").

В каком статусе проходят двое других участников инцидента сейчас выясняется.

Фото NewsRoom