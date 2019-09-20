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20.09.2019  16:46   

Розыск очевидцев ДТП: сбил девочку-пешехода и уехал

Харьковчан просят помочь в розыске свидетелей аварии возле метро Центральный рынок.


//t.me
В Телеграмм-канале появилось обращение за помощью к харьковчанам.
 
"Добрый день!
 
В 13:45 сегодня ( 20.09.2019), на перекрестке Лосевского и Пискуновского переулков ( возле метро «Центральный рынок») мою знакомую - девочку 16 лет, которая переходила перекресток по пешеходному переходу, сбила машина.
 
Водитель, не дождавшись пока она пройдет, решил резко дать газу и зацепил ее и она травмировала ногу.
 
По итогу, водитель даже не остановился и поехал дальше.
 
Машина была черного цвета. 
 
Просьба откликнуться, помогите найти водителя.
 
Может у кого-то из проезжающих был включен регистратор или любое другое записывающие устройство или мимо кто проходил. 
 
Заранее благодарю!
 
Огромная просьба откликнуться. Тел. 073-270-94-69
 
Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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