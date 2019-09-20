20.09.2019 16:46

Розыск очевидцев ДТП: сбил девочку-пешехода и уехал

Харьковчан просят помочь в розыске свидетелей аварии возле метро Центральный рынок.



//t.me

"Добрый день!

В 13:45 сегодня ( 20.09.2019), на перекрестке Лосевского и Пискуновского переулков ( возле метро «Центральный рынок») мою знакомую - девочку 16 лет, которая переходила перекресток по пешеходному переходу, сбила машина.

Водитель, не дождавшись пока она пройдет, решил резко дать газу и зацепил ее и она травмировала ногу.

По итогу, водитель даже не остановился и поехал дальше.

Машина была черного цвета.

Просьба откликнуться, помогите найти водителя.

Может у кого-то из проезжающих был включен регистратор или любое другое записывающие устройство или мимо кто проходил.

Заранее благодарю!

Огромная просьба откликнуться. Тел. 073-270-94-69