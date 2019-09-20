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20.09.2019  17:56   

Дым в метро: вентиляция затянула запах в подземку

В метрополитене объяснили, почему на метро Пушкинская потянуло гарью.


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Как сообщали пользователи соцсетей, "что-то пригорело в метро Пушкинская, воняет гарью на перроне и эскалаторе, дыма немного".
 
Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, "Через тоннельную вентиляцию затянуло с улицы дым.
 
Скорее всего, что кто-то жег листья вблизи венткиоска.
 
Сейчас вентиляцию переключили".
 
Тэги:  метро, дым, харьков
 
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