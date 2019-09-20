20.09.2019 18:19

Осторожно! Действуют лжесотрудники банков: люди уже лишились денег

Пострадавшие под Харьковом и как обезопаситься от мошенников.



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Как сообщило ГУ Нацполиции, под Харьковом от рук преступников уже пострадали 59-летний мужчина и 58-летняя женщина. Общая сумма ущерба составила более 10000 гривен.

К 59-летнему жителю поселка Донец позвонил неизвестный и представился работником банка.

Мужчина предоставил всю необходимую информацию. Уже через несколько минут с карты потерпевшего были списаны более 4000 гривен.

В такую ​​же ловушку попала 58-летняя жительница Балаклеи. Женщине сообщили, что ее банковский счет кто-то пытается взломать.

Чтобы сохранить деньги и не попасть в руки мошенников, ему необходимо было предоставить личные данные, что последняя и сделала. После обнаружила, что со счета было снято более 6000 гривен.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию преступников.

Полиция советует - чтобы не стать жертвой мошенников никогда не принимайте решений во время или сразу после телефонного звонка незнакомого человека, не сообщайте никакой личной информации и информации о банковской карточки.

Сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не спрашивают у них пин-коды, пароли и другие личные данные.

Попросите собеседника представиться с указанием должности.

Позвоните в банк, выясните, есть ли у них такой сотрудник.

Номер горячей линии банка на вашей банковской карточке.

Посетите ближайший офис своего банка и расскажите о ситуации.

Если в разговоре называются какие-то имена близких, знакомых или друзей, обязательно позвоните им.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните по телефону «102».