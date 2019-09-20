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20.09.2019  18:31   

ДТП: на ХТЗ мотоциклист врезался в авто (ФОТО)

Соцсети сообщают об аварии.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, возле метро ХТЗ произошло ДТП с мотоциклистом.

по информации очевидцев, мотоциклист въехал сзади в автомобиль.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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