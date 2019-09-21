21.09.2019 09:30

Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбили женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла на пешеходном переходе.



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В социальных сетях - обращение к харькованам за помощью в поиске свидетелей ДТП.

"15.09 около 8:00 утра сбили женщину на пешеходном переходе Защитников Украины - ул.Богдана Хмельницкого.

У кого есть видео с регистратора или кто что то видел огромная просьба откликнуться.

Тел.0938995383".