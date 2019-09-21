Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбили женщину-пешехода (ФОТО)

Авария произошла на пешеходном переходе.
В социальных сетях - обращение к харькованам за помощью в поиске свидетелей ДТП.
"15.09 около 8:00 утра сбили женщину на пешеходном переходе Защитников Украины - ул.Богдана Хмельницкого.
У кого есть видео с регистратора или кто что то видел огромная просьба откликнуться.
Тел.0938995383".
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: