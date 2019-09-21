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21.09.2019  11:03   

Выхватил кошелек и бросился бежать: далеко не ушел (ФОТО)

Копы быстро поймали бездомного, теперь ставшего грабителем.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 сентября в 9:10 преступник в переходе станции метро возле банковской кассы выхватил из рук 58-летней харьковчанки кошелек и бросился наутек.
 
Полицейские мгновенно отреагировали и задержали его.
 
В совершении уголовного преступления сотрудники отдела полиции в метрополитене разоблачили 30-летнего бездомного.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбойник, харьков, бездомный, вор
 
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