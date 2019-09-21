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21.09.2019  16:32   

Ревнивец чуть не убил нескольких человек (ФОТО, ВИДЕО)

После совершения преступлений 32-летний житель Харьковской области пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас он находится в больнице.


Ревнивец чуть не убил нескольких человек (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 сентября к Змиевский отдел полиции поступило сообщение о том, что ночью в селе Первомайское Змиевского района неизвестный мужчина стрелял из оружия и поджег два дома.
 
Сотрудники полиции установили, что 32-летний местный житель на почве ревности к супруге решил лишить жизни 31-летнего мужчину.
 
По словам начальника сектора криминальной полиции Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтєєва, злоумышленник заблаговременно приобрел гладкоствольное охотничье ружье.
 
- Затем с ружьем в руках прибыл к дому, где проживает оппонент,начал с ним ссору через окно дома, - рассказал Андрей Тарахтєєв. -Злоумышленник направил оружие в сторону последнего и произвел прицельный выстрел. Мужчина успел спрятаться за кирпичную постройку.
 
Заместитель начальника отдела полиции добавил, что на этом злоумышленник не остановился.
 
– Он взял полимерную канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома потерпевшего и поджег, - повідомивАндрій Тарахтєєв. - Кроме этого, злоумышленник наведался к дому родителей потерпевшего, где находилось авто 31-летнего мужчину, поджег легковоспламеняющейся смесью и дом, и машину.
 
Утановлено, что затем злоумышленник вернулся к себе домой и пытался свезти счеты с жизнью, вистрелив себе в плечо.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115(покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или довічнеув'язнення.
 
Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются.
Тэги:  убийство, ревность, харьков, змиев
 
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