22.09.2019 12:33

Маша Ефросинина посетила харьковские центры для жертв насилия (ФОТО)

Телеведущая, Почетный посол Фонда ООН в области народонаселения Мария Ефросинина сегодня, 21 сентября, находится с официальным визитом в Харькове.



Маша Ефросинина посетила харьковские центры для жертв насилия (ФОТО)



Мария Ефросинина посетила Приют для женщин, пострадавших от насилия и Дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг». Посол пообщалась с работниками учреждений и женщинами, которые там нашли временный приют.

Руководитель Приюта для женщин, пострадавших от насилия Ирина Краснолобова сообщила, что в учреждение обращаются, в основном, женщины, которые пострадали от физического насилия, и меньше – от экономического. Приют создан для предоставления безопасного места пребывания и рассчитан на 10 мест. Женщины могут там находиться от недели до трех месяцев и получить помощь психолога и социального работника. Дневной центр «Разорви круг» - более функционален. В кризисных ситуациях, в частности ночью, там готовы поселить женщину с ребенком, а днем пострадавшим оказывается помощь психолога, социального работника, юриста. Кроме того, в учреждении проводят лекции, мастер-классы, рассказывают, как открыть свое дело и зарабатывать на жизнь. В месяц в дневной центр обращается от 30 до 50 человек. Пострадавшие могут там находиться несколько дней.

Также Послу Фонда ООН рассказали, что в Харькове уже четыре года работают мобильные бригады, которые оказывают экстренную помощь пострадавшим от насилия женщинам. Бригады могут забрать их из дома, офиса, улицы, предоставить первичную психологическую помощь и доставить в органы здравоохранения, полицию, дневной центр и прочие социальные службы. Мобильные бригады финансируются за счет Фонда ООН. Кроме того, по словам Ирины Краснолобовой, в Харькове апробируется пилотный проект «Полина», когда представители правоохранительных органов и ювенальной полиции выезжают на случаи насилия.

Председатель постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета Ольга Чичина отметила, что проблема домашнего насилия касается не только женщин, но и мужчин, детей и требует комплексного решения – реагирования полиции, учреждений здравоохранения, социальных служб. Для этого в Харькове формируют комплексную инфраструктуру.

«Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия – коммунальное учреждение, которое финансируется из городского бюджета. Дневной центр «Разорви круг» - пилотный проект ООН. В октябре на сессии городского совета мы планируем принять дневной центр в коммунальную собственность. Так у нас будет два отделения – дневное и ночное», - рассказала депутат.

Мария Ефросинина отметила, что центры оказания помощи пострадавшим от насилия помогают решить проблему и найти выход.

«Я застала период в жизни, когда эта тема не поднималась вообще. Когда говорили: «Бьет - значит любит. Куда ты пойдешь с детьми? Кому ты нужна? Побил, ну не убил же». Когда женщины замалчивали эти ситуации, и это считалось нормой. Сегодня, посещая различные регионы Украины с миссией ООН, я вижу, что приюты переполнены. Это означает, что женщины поверили, что им окажут помощь, а все вышесказанное уже не норма, что с этим нужно бороться и нужно противостоять. Это не просто надежда на выход, а уже выход», - подчеркнула Мария Ефросинина.

По ее словам, сразу после визита в центр она сделает видео, в котором расскажет, куда харьковчанки, пострадавшие от насилия, могут обращаться за помощью.

«Я, без преувеличения, впечатлена тем, что в Харькове проблему сегодня решают многофункционально, что готовы к решению разноформатных проблем. Что женщины с детьми будут отправлены в центр, где помогают матерям с детьми, дети, которых изъяли из семей в силу страшных потрясений и насилия, - в реабилитационный центр, пожилые люди – в дома престарелых. Женщины без детей, которые пострадали от насилия, едут в приют, и им всячески помогают устроиться на работу. Что я мало где видела. Харьков у меня в этом отношении - абсолютный лидер», - отметила Мария Ефросинина.

После визита в учреждения она провела в одном из городских хабов мотивационную встречу с женщинами, которые стали жертвами домашнего насилия.

Отметим, что харьковчане, которые пострадали от насилия, могут обращаться за помощью по тел.: (093) 3030353.

Справка. Представительство Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Украине несколько лет сотрудничает с Департаментом труда и социальной политики Харьковского городского совета в сфере развития системы реагирования на случаи домашнего и гендерно обусловленного насилия.