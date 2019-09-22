22.09.2019 17:33

Мужчина упал в четырехметровый колодец на заброшке (ФОТО)

На выручку пришли спасатели, вытащившие упавшего.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 сентября на номер «101» от жителей села Красное Первомайского район Харьковщины поступило сообщение о том, что в колодец упал человек и нуждается в помощи.

Событие произошло на территории заброшенного частного домовладения по ул. Садовой, 16.

К месту происшествия было направлено спасательное подразделение из Первомайска.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что на дне 4-метрового колодца находился 60-летний мужчина. Воды в колодце почти не было.

Сотрудники ГСЧС приняли решение поднять человека на поверхность с помощью спасательной веревки.

Один спасатель спустился на дно колодца по веревочный лестнице, закрепил на мужчине пожарный пояс и спасательную веревку.

Потом остальные спасателей вместе с полицейским подняли его наверх.

Спасенного госпитализировали в лечебное учреждение и в тот же день отпустили домой.

К счастью он не получил значительных травм.

Причина происшествия сейчас выясняется.