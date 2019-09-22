22.09.2019 17:33
Мужчина упал в четырехметровый колодец на заброшке (ФОТО)
На выручку пришли спасатели, вытащившие упавшего.
//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 сентября на номер «101» от жителей села Красное Первомайского район Харьковщины поступило сообщение о том, что в колодец упал человек и нуждается в помощи.
Событие произошло на территории заброшенного частного домовладения по ул. Садовой, 16.
К месту происшествия было направлено спасательное подразделение из Первомайска.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что на дне 4-метрового колодца находился 60-летний мужчина. Воды в колодце почти не было.
Сотрудники ГСЧС приняли решение поднять человека на поверхность с помощью спасательной веревки.
Один спасатель спустился на дно колодца по веревочный лестнице, закрепил на мужчине пожарный пояс и спасательную веревку.
Потом остальные спасателей вместе с полицейским подняли его наверх.
Спасенного госпитализировали в лечебное учреждение и в тот же день отпустили домой.
К счастью он не получил значительных травм.
Причина происшествия сейчас выясняется.