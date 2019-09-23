На Гагарина в тройном ДТП пострадал пассажир

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Гороскоп по знакам Зодиака на 22 сентября Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив.

Дождливые и холодные: прогноз погоды в Харькове на выходные Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.