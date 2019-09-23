На Гагарина в тройном ДТП пострадал пассажир

Авария произошла 22 сентября около четырех часов дня на пр. Гагарина, 314-б.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Seat, Nissan и Volkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Nissan, бригада скорой госпитализировала его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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