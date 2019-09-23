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23.09.2019  08:32   

Посреди улицы в Харькеове умерла женщина

Предварительно, 75-летней прохожей стало плохо с сердцем.


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Сообщение о внезапной смерти женщины на улице Зерновой поступило в полицию 22 сентября около 7:00.

По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем, она потеряла сознание и упала на землю. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пенсионерки.

Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Причины смерти женщины устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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