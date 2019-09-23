Посреди улицы в Харькеове умерла женщина

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 сентября День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 сентября Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.