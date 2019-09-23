Посреди улицы в Харькеове умерла женщина

Предварительно, 75-летней прохожей стало плохо с сердцем.
Сообщение о внезапной смерти женщины на улице Зерновой поступило в полицию 22 сентября около 7:00.
По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем, она потеряла сознание и упала на землю. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пенсионерки.
Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Причины смерти женщины устанавливаются.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: