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23.09.2019  08:44   

На Салтовке обстреляли аптеку (ФОТО)

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, 140.


// Нацполиция

«Обстреляли аптеку на пр. Тракторостроителей, 140-А. В стекле три пулевых ранения, предположительно стреляли из травмата. Полиция на месте», – написали очевидцы, выложившие в Сети фото пулевых отверстий в стекле.

В Нацполиции рассказали, что сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в полицию 22 сентября около 9:00 от провизора заведения.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили повреждения на окнах и ролетах аптеки и собрали первичный материал.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции, проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Тэги:  стрельба, аптека, полиция, харьков
 
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