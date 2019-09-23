На Салтовке обстреляли аптеку (ФОТО)

23.09.2019 08:44

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, 140.

«Обстреляли аптеку на пр. Тракторостроителей, 140-А. В стекле три пулевых ранения, предположительно стреляли из травмата. Полиция на месте», – написали очевидцы, выложившие в Сети фото пулевых отверстий в стекле.

В Нацполиции рассказали, что сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в полицию 22 сентября около 9:00 от провизора заведения.



По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили повреждения на окнах и ролетах аптеки и собрали первичный материал.



Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции, проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.