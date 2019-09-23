На Салтовке обстреляли аптеку (ФОТО)

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, 140.
«Обстреляли аптеку на пр. Тракторостроителей, 140-А. В стекле три пулевых ранения, предположительно стреляли из травмата. Полиция на месте», – написали очевидцы, выложившие в Сети фото пулевых отверстий в стекле.
В Нацполиции рассказали, что сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в полицию 22 сентября около 9:00 от провизора заведения.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили повреждения на окнах и ролетах аптеки и собрали первичный материал.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции, проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: