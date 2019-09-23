23.09.2019 08:58

На окружной автобус врезался в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на автодороге в поселке Лесное Дергачевского района 22 сентября в 15:05.



// Нацполиция

Там столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовика Scania.



По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался впереди и остановилась на красный сигнал светофора.

По словам мужчины, у транспортного средства не сработали тормоза.

В результате аварии телесные повреждения получил второй водитель автобуса. 47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Проводится проверка.









