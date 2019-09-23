На окружной автобус врезался в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на автодороге в поселке Лесное Дергачевского района 22 сентября в 15:05.
Там столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовика Scania.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался впереди и остановилась на красный сигнал светофора.
По словам мужчины, у транспортного средства не сработали тормоза.
В результате аварии телесные повреждения получил второй водитель автобуса. 47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Проводится проверка.
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