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23.09.2019  08:58   

На окружной автобус врезался в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на автодороге в поселке Лесное Дергачевского района 22 сентября в 15:05.


// Нацполиция

Там столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовика Scania.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался впереди и остановилась на красный сигнал светофора.

По словам мужчины, у транспортного средства не сработали тормоза.

В результате аварии телесные повреждения получил второй водитель автобуса. 47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Проводится проверка.

 



Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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