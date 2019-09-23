ДТП на зебре: Audi нарушил правила проезда перекрестка (ФОТО)

Столкновение произошло на перекрестке ул. Краснодарская и пр. Льва Ландау 22 сентября около часа дня.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 100, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Audi A6.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Audi 100 патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
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