23.09.2019 09:19

ДТП на зебре: Audi нарушил правила проезда перекрестка (ФОТО)

Столкновение произошло на перекрестке ул. Краснодарская и пр. Льва Ландау 22 сентября около часа дня.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 100, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Audi A6.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Audi 100 патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.