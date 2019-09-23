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23.09.2019  09:19   

ДТП на зебре: Audi нарушил правила проезда перекрестка (ФОТО)

Столкновение произошло на перекрестке ул. Краснодарская и пр. Льва Ландау 22 сентября около часа дня.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 100, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Audi A6.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Audi 100 патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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