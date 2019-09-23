Во дворе на Дарвина сожгли автомобили (ФОТО)

Поджог произошел около трех часов ночи 21 сентября.
В полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег автомобиля «Daewoo» и «Nissan», которые стояли во дворе дома на улице Дарвина.
По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.
Следователем по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: