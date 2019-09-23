23.09.2019 09:25

Во дворе на Дарвина сожгли автомобили (ФОТО)

Поджог произошел около трех часов ночи 21 сентября.



// Нацполиция

В полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег автомобиля «Daewoo» и «Nissan», которые стояли во дворе дома на улице Дарвина.



По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.



Следователем по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.



Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.