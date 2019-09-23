В частном цехе Харькова погиб рабочий

Смертельный случай на производстве произошел в Новобаварском районе 21 сентября около 11:00.
Полицейские установили, что в частном производственном цехе по изготавлению компонентов для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станке.
От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.
Тело гражданина направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следственным Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства трагедии.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: