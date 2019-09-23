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23.09.2019  09:41   

В частном цехе Харькова погиб рабочий

Смертельный случай на производстве произошел в Новобаварском районе 21 сентября около 11:00.


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Полицейские установили, что в частном производственном цехе по изготавлению компонентов для линолеума, работник фирмы во время замеса пасты попал в оборудование перерабатывающего станке.

От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.

Тело гражданина направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственным Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, производство, полиция, харьков
 
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