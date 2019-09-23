23.09.2019 09:45

На Клочковской взорвали банкомат (ФОТО)

Сумма ущерба устанавливается.



// Нацполиция

23 сентября в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата «Ощадбанка».

По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Пострадавших в результате взрыва нет. Сумма ущерба устанавливается.



Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.



Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.





