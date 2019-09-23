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23.09.2019  09:45   

На Клочковской взорвали банкомат (ФОТО)

Сумма ущерба устанавливается.


// Нацполиция

23 сентября в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата «Ощадбанка».

По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Пострадавших в результате взрыва нет. Сумма ущерба устанавливается.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, взорвали, полиция, харьков
 
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