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23.09.2019  13:01   

Разбойник с Южного Кавказа скрывался от Интерпола в Харькове

В Харькове СБУ задержала иностранца, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.


СБУ

Установлено, что гражданин одной из стран Южного Кавказа незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с полицией и Государственной миграционной службой.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, интерпол, харьков
 
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