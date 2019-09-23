23.09.2019 13:01

Разбойник с Южного Кавказа скрывался от Интерпола в Харькове

В Харькове СБУ задержала иностранца, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.



СБУ

Установлено, что гражданин одной из стран Южного Кавказа незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.



Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.



Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с полицией и Государственной миграционной службой.