Разбойник с Южного Кавказа скрывался от Интерпола в Харькове

В Харькове СБУ задержала иностранца, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления.
Установлено, что гражданин одной из стран Южного Кавказа незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с полицией и Государственной миграционной службой.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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давл.:
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