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23.09.2019  10:04   

ДТП на Гагарина: автомобиль закончил путь в строительной яме (ФОТО)

Авария произошла 22 сентября около 20:15 минут на проспекте Гагарина, 49.


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Как установили впатрульные, водитель автомобиля Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Автомобиль пересек газон, выехал на второстепенную дорогу, где столкнулся с припаркованным автомобилем Daewoo Lanos.

После этого Toyota продолжил инерционное движение, совершил наезд на бордюрный камень, перевернулся и упал в яму, огороженную металлическим забором.

Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя автомобиля Toyota Camry был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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