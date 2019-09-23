ДТП на Гагарина: автомобиль закончил путь в строительной яме (ФОТО)

Авария произошла 22 сентября около 20:15 минут на проспекте Гагарина, 49.
Как установили впатрульные, водитель автомобиля Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Автомобиль пересек газон, выехал на второстепенную дорогу, где столкнулся с припаркованным автомобилем Daewoo Lanos.
После этого Toyota продолжил инерционное движение, совершил наезд на бордюрный камень, перевернулся и упал в яму, огороженную металлическим забором.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На водителя автомобиля Toyota Camry был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: