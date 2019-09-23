В Харькове мужчина приставал к 6-летней девочке (ВИДЕО)

Соответствующее заявление поступило в Слободской отдел полиции от родителей ребенка.
Как сообщили в Нацполиции, 22 сентября около четырех часов дня на улице Дизельной мужчина приставал 6-летней девочке.
Пока родители зашли в магазин, к их дочери подошел незнакомый человек и поцеловал ее в губы. Родители догнали его и вызвали сотрудников полиции.
Правоохранители установили личность гражданина. Им оказался 43-летний, ранее не судимый харьковчанин. Свой поступок мужчина внятно объяснить не смог.
Сведения по данному факту зарегистрированы в Слободском отделе полиции. Проводится проверка.
Фото задержания родители выложили в соцсети.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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