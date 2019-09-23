Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мужчина приставал к 6-летней девочке (ВИДЕО)
23.09.2019  10:37   

В Харькове мужчина приставал к 6-летней девочке (ВИДЕО)

Соответствующее заявление поступило в Слободской отдел полиции от родителей ребенка.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, 22 сентября около четырех часов дня на улице Дизельной мужчина приставал 6-летней девочке.

Пока родители зашли в магазин, к их дочери подошел незнакомый человек и поцеловал ее в губы. Родители догнали его и вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители установили личность гражданина. Им оказался 43-летний, ранее не судимый харьковчанин. Свой поступок мужчина внятно объяснить не смог.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Слободском отделе полиции. Проводится проверка.

Фото задержания родители выложили в соцсети.

Тэги:  полиция, харьков
 
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