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23.09.2019  10:59   

ДТП на Окружной: спасатели рассказали, как вырезали из кабины пострадавшего водителя

В Дергачевском районе спасатели деблокировали пострадавшего в результате ДТП водителя.


// Нацполиция

22 сентября в 15:09 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Киевском шоссе Дергачевского района Харьковской области.

Водитель автобуса Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате ДТП второй водитель автобуса оказался зажат кузовом автомобиля. Без посторонней помощи деблокировать пострадавшего было невозможно.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автоцистерне.

Для деблокирования пострадавшего спасатели применили специальный пневматический инструмент. Они разжали металлические элементы кузова и освободили мужчину.

Сейчас его состоянием здоровья занимаются медики. Пассажиры автобуса не пострадали.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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