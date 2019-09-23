ДТП на Окружной: спасатели рассказали, как вырезали из кабины пострадавшего водителя

В Дергачевском районе спасатели деблокировали пострадавшего в результате ДТП водителя.
22 сентября в 15:09 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Киевском шоссе Дергачевского района Харьковской области.
Водитель автобуса Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
В результате ДТП второй водитель автобуса оказался зажат кузовом автомобиля. Без посторонней помощи деблокировать пострадавшего было невозможно.
На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автоцистерне.
Для деблокирования пострадавшего спасатели применили специальный пневматический инструмент. Они разжали металлические элементы кузова и освободили мужчину.
Сейчас его состоянием здоровья занимаются медики. Пассажиры автобуса не пострадали.
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