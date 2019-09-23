23.09.2019 10:59

ДТП на Окружной: спасатели рассказали, как вырезали из кабины пострадавшего водителя

В Дергачевском районе спасатели деблокировали пострадавшего в результате ДТП водителя.



// Нацполиция

22 сентября в 15:09 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Киевском шоссе Дергачевского района Харьковской области.

Водитель автобуса Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате ДТП второй водитель автобуса оказался зажат кузовом автомобиля. Без посторонней помощи деблокировать пострадавшего было невозможно.



На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автоцистерне.

Для деблокирования пострадавшего спасатели применили специальный пневматический инструмент. Они разжали металлические элементы кузова и освободили мужчину.

Сейчас его состоянием здоровья занимаются медики. Пассажиры автобуса не пострадали.