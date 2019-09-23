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23.09.2019  13:21   

Отцы и дети - прокуратура подвела итог семейной драмы со смертельным исходом под Харьковом

Дергачевский местная прокуратура утвердила сообщение о подозрении 19-летнему парню, забившего до смерти родного отца за замечания и попытку приструнить (ч. 2 ст. 121 УК Украины).


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По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, события происходили в конце мая этого года в одном из сел Валковского района.
 
Подозреваемый вместе с мамой поехал в соседний населенный пункт, чтобы разыскать отца, который пил и не появлялся дома.
Главу семьи родственники нашли у местного сельского клуба: человек распивал алкоголь и не имел никакого желания ехать домой. Он начал нецензурно ругать жену и даже замахнулся на женщину.
 
Такое поведение отца возмутила сына. Парень взял сапа и несколько раз ударил обидчика ручкой по спине. От боли и сильных ударов мужчина сел на колени, однако сын продолжил наносить удары.
 
Разъяренного парня остановили случайные свидетели. После этого парень посадил отца в машину и повез в родное село. Однако дома в тот же вечер мужчина скончался.
 
По заключению экспертов, причиной смерти стала острая кровопотеря, которая развилась в результате полученных от избиения травм.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
 
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, избиение, харьков, пригород, валки, отец, сын
 
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