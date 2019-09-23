Главная Новости Криминал и происшествия Жуткое ДТП: под Харьковом - массовая авария с перевертышем (ВИДЕО)
23.09.2019  13:49   

Жуткое ДТП: под Харьковом - массовая авария с перевертышем (ВИДЕО)

Трагедия произошла на трассе Харьков-Киев.


//t.me/h_saltovka

Как сообщают соцсети, на трассе Харьков-Киев - массовая аврия с участе легковых автомобилей, автобуса и фуры.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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