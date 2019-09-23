Жуткое ДТП: под Харьковом - массовая авария с перевертышем (ВИДЕО)

Трагедия произошла на трассе Харьков-Киев.
Как сообщают соцсети, на трассе Харьков-Киев - массовая аврия с участе легковых автомобилей, автобуса и фуры.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: