23.09.2019 14:31

Харьковский спасатель в свободное от работы время вывел людей из горящей квартиры

Причина пожара устанавливается.



// ГСЧС

Днем 21 сентября произошел пожар в квартире на первом этаже девятиэтажки по улице Героев труда, 12а.

Соседи, вызвавшие спасателей, сообщили, что из квартиры на первом этаже идет дым, а ее жителям необходима помощь.



Оперативные отделения 18-й и 22-й ГПСЧ на двух пожарных автоцистернах прибыли в считанные минуты.

В это время пожар увидел из своего окна командир отделения 27-й части ГСЧС сержант Моргун, который находился вне службы. Он мгновенно бросился на спасение людей.

Когда он добрался места происшествия, 30-летний житель горящей квартиры уже успел передать через окно свою четырехлетнюю дочь. Потом отец ребенка хотел найти в дыму и спасти своего 65-летнего тестя.

Оценив опасность обоим людям, спасатель, рискуя жизнью, попал через окно в квартиру, закрыл дверь горящей комнаты, чтобы замедлить распространение пламени, отыскал мужчин и направил их на выход.

В это время в квартиру вошла звено газодымозащитной службы 22-й части, которая продолжила эвакуацию людей на свежий воздух.

Благодаря оперативным действиям Алексея Моргуна и других спасателей мужчины были спасены и даже не пострадали.



За 20 минут огонь был локализован, и через час окончательно ликвидирован. Огнем уничтожены домашние вещи в одной из комнат на площади 20 кв.м.



Причина возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.