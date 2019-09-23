Харьковский спасатель в свободное от работы время вывел людей из горящей квартиры

Причина пожара устанавливается.
Днем 21 сентября произошел пожар в квартире на первом этаже девятиэтажки по улице Героев труда, 12а.
Соседи, вызвавшие спасателей, сообщили, что из квартиры на первом этаже идет дым, а ее жителям необходима помощь.
Оперативные отделения 18-й и 22-й ГПСЧ на двух пожарных автоцистернах прибыли в считанные минуты.
В это время пожар увидел из своего окна командир отделения 27-й части ГСЧС сержант Моргун, который находился вне службы. Он мгновенно бросился на спасение людей.
Когда он добрался места происшествия, 30-летний житель горящей квартиры уже успел передать через окно свою четырехлетнюю дочь. Потом отец ребенка хотел найти в дыму и спасти своего 65-летнего тестя.
Оценив опасность обоим людям, спасатель, рискуя жизнью, попал через окно в квартиру, закрыл дверь горящей комнаты, чтобы замедлить распространение пламени, отыскал мужчин и направил их на выход.
В это время в квартиру вошла звено газодымозащитной службы 22-й части, которая продолжила эвакуацию людей на свежий воздух.
Благодаря оперативным действиям Алексея Моргуна и других спасателей мужчины были спасены и даже не пострадали.
За 20 минут огонь был локализован, и через час окончательно ликвидирован. Огнем уничтожены домашние вещи в одной из комнат на площади 20 кв.м.
Причина возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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