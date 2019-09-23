23.09.2019 15:31

Рыбный браконьер нанес более 10 тысяч убытков (ФОТО)

20 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Новоплатоновка Боровского района Харьковской области.



Около 9:00 патруль обнаружил рыбака, ловившего рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. Мужчина успел поймать 9 килограммов рыбы: 47 лещей, 38 плоскирок, 2 линя и судака. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 10 030 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.



Справка. Как сообщили в госагентстве рыбного хозяйства, на водоемах общего пользования разрешается вылов рыбы гражданам с берега и с лодки удочками всех видов, с общим количеством крючков не более пяти и спиннингом с блесной. Норма вылова рыбы - 3 кг в сутки или один трофей (если вес одной рыбы превышает суточную норму вылова). Подводная охота разрешается гарпунными ружьями (без применения аквалангов) и при наличии удостоверения подводного охотника.