Рыбный браконьер нанес более 10 тысяч убытков (ФОТО)

20 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Новоплатоновка Боровского района Харьковской области.
Около 9:00 патруль обнаружил рыбака, ловившего рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. Мужчина успел поймать 9 килограммов рыбы: 47 лещей, 38 плоскирок, 2 линя и судака. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 10 030 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.
Справка. Как сообщили в госагентстве рыбного хозяйства, на водоемах общего пользования разрешается вылов рыбы гражданам с берега и с лодки удочками всех видов, с общим количеством крючков не более пяти и спиннингом с блесной. Норма вылова рыбы - 3 кг в сутки или один трофей (если вес одной рыбы превышает суточную норму вылова). Подводная охота разрешается гарпунными ружьями (без применения аквалангов) и при наличии удостоверения подводного охотника.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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