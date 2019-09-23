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23.09.2019  17:41   

На бульваре Юрьева - труп мужчины (ФОТО)

О мертвом теле на Новых Домах сообщают в социальных сетях.


//t.me

Как сообщают в социальных сетях, на бульваре Юрьева лежит труп. 

Вероятно, кому-то стало внезапоно плохо, 

Мертвое тело мужчины - на тротуаре и накрыто.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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