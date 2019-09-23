На бульваре Юрьева - труп мужчины (ФОТО)

О мертвом теле на Новых Домах сообщают в социальных сетях.
Как сообщают в социальных сетях, на бульваре Юрьева лежит труп.
Вероятно, кому-то стало внезапоно плохо,
Мертвое тело мужчины - на тротуаре и накрыто.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: