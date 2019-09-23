Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на Салтовке погиб перебегавший дорогу пешеход (ВИДЕО)
23.09.2019  18:52   

Смертельное ДТП: на Салтовке погиб перебегавший дорогу пешеход (ВИДЕО)

Трагедия произошла на Валентиновской.


//t.me/typicalsaltovka

Как сообщают социальные сети на Студенческой (Валентиновская 21) сбили насмерть человека.

Мужчина перебегал дорогу не в положенном месте.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, сбит пешеход
 
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